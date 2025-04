POLITICA & SANITÀ

Parco della Salute, c'è la firma. Cirio: "È la fine di un inizio"

Al Grattacielo della Regione via libera al nuovo polo sanitario di Torino. Il governatore: "Il più grande investimento sanitario in un secolo". Con i fondi del Pnrr e un cronoprogramma al 2031, la sfida è non incagliarsi tra burocrazia e imprevisti

Dopo anni di patimenti e battute d'arresto la firma è arrivata. Al Grattacielo della Regione Piemonte, il Commissario Straordinario Marco Corsini e Claudio Dogliani, patron del Consorzio edilizio Sis e Abp Nocivelli, hanno siglato il contratto di affidamento per la progettazione, costruzione e gestione del futuro Parco della Salute di Torino. Un progetto definito in maniera molto sobria dal presidente Alberto Cirio come “il più grande investimento sanitario del Piemonte degli ultimi cent’anni”.

“Questo è il giorno zero, da cui si parte, ”, ha dichiarato un raggiante Cirio, appena tornato dalla spedizione in Qatar insieme al suo sodale di concordia istituzionale, il sindaco Stefano Lo Russo. “L’impresa vincitrice è operativa, il cronoprogramma è chiaro: entro novembre 2025 si chiude la Conferenza dei servizi per trasformare il progetto definitivo in esecutivo". Da lì, otto mesi per il progetto esecutivo, con i lavori al via nel 2026 e l’inaugurazione prevista per settembre 2031. Un ospedale che, nelle parole del governatore, “sarà fra i più importanti d’Italia e non solo”.

Non sono mancate le frecciate al passato: “Abbiamo ereditato un progetto pieno di complessità e senza risorse. Ci siamo rimboccati le maniche, ottenuto un Commissario Straordinario dal Parlamento, trovato i fondi mancanti e affinato le procedure”. Cirio ha poi annunciato la costituzione di tre tavoli di lavoro da lunedì: uno con il Comune di Torino, uno con l’Università e uno con il Commissario alla Sanità Thomas Schael e l’assessorato alla Sanità. L’obiettivo? Evitare intoppi in Conferenza dei servizi che possano gonfiare costi o allungare i tempi. Sul destino degli ospedali cittadini, qualche certezza e qualche punto interrogativo. Il Regina Margherita resterà fuori dal Parco della Salute, mentre sul Sant’Anna “è in corso una valutazione”.

Soddisfazione anche dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi, che ha colto l’occasione per accennare al suo piano sociosanitario, che però ancora nessuno ha visto: “Oggi lavoriamo su un’edilizia sanitaria vecchia, che fa perdere il 30% del tempo in attività non legate alla cura. Il nostro piano riorganizzerà la gerarchia della cura, con case e ospedali di comunità che non saranno l’anticamera dei grandi ospedali, ma luoghi di cura veri”. Riboldi ha promesso massima attenzione ai fondi Pnrr: “Non sprecheremo un euro”.

Il Parco della Salute, con i suoi numeri da capogiro e un costo complessivo di realizzazione superiore ai 600 milioni di euro si candida a rivoluzionare la sanità piemontese. Ma la vera sfida inizia ora: rispettare i tempi dei lavori e tenere a bada le complicazioni non sarà facile. A testimoniarlo è lo stesso Palazzo in cui è stato firmato il contratto.