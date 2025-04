IL RESISTENTE

Bello Ciao, Cirio non è sobrio: "25 Aprile è festa, cantiamo"

Ma quale sobrietà! Per il governatore del Piemonte la ricorrenza della Liberazione è ancora troppo poco festeggiata. Invece "si deve ballare, cantare per le strade, fare tutte quelle cose che erano vietate da un regime". Lezione imparata sui banchi del liceo di Alba

“Credo che la festa del 25 Aprile debba essere una festa. E secondo me lo festeggiamo ancora poco”. Non è per nulla “sobrio” come vorrebbe la destra di governo Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. “Al di là del discorso specifico sul funerale del Papa e sulla sobrietà – ha spiegato nel corso di un incontro che si è svolto al Circolo dei lettori – mi auguro che il 25 aprile diventi una festa dove davvero si festeggia, perché c’è da festeggiare. Una festa dove si balla, si canta per le strade, si fanno tutte quelle cose che erano vietate da un regime. Il 25 aprile non può diventare la festa di pochi: deve essere la festa di tutti perché è la festa della libertà e della democrazia”.

E celebrazioni sobrie, molto sobrie, talmente sobrie da sparire stanno caratterizzando la ricorrenza della Liberazione di quest’anno. Da Domodossola al Bresciano, fino alla provincia di Roma ci sono dei Comuni che per il 25 aprile hanno preso fin troppo alla lettera il suggerimento dal governo di moderare, nel rispetto del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, le manifestazioni. Decidendo di depennare. Un corteo qui, un evento là, un comizio che salta, una banda che deve riporre gli strumenti nelle custodie, persino il veto indiretto di cantare – a voce – Bella Ciao.

Il governatore del Piemonte ancora recentemente ha rivendicato il suo antifascismo correggendo un inciampo linguistico incorso durante la presentazione dell’adunata nazionale Ana di Biella quando aveva affermato che gli alpini andarono in Russia “per la nostra libertà”. “Ho fatto il liceo Govone, liceo classico di Alba, come faccio a essere fascista?”.