ALTA TENSIONE

Il volto fascista dell'antagonismo.

25 Aprile, scontri a Torino

Militanti dei centri sociali e Pro Pal in piazza Castello aggrediscono forze dell'ordine e manifestanti. Contestato e minacciato il sindaco Lo Russo: "Attento, ancora fischia il vento". Bruciate le bandiere dell'Europa e di Israele. La denuncia di Iv e radicali

Scontri in piazza Castello a Torino, questa sera, al termine della fiaccolata organizzata dalla Città per il 25 Aprile. A cerimonia ultimata i componenti dello spezzone “antagonista” del corteo, composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filo palestinesi, sono saliti sul palco dopo avere rimosso le transenne. In un punto i dimostranti sono giunti a contatto con il cordone delle forze dell’ordine che ha risposto con una manovra di alleggerimento e delle manganellate.

Gli estremisti durante il corteo avevano esposto uno striscione con la scritta “Resistenza contro guerra, riarmo e genocidio” e avevano anche contestato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, esponendo un fantoccio con le sue sembianze in mimetica da militare. Circa un centinaio di dimostranti ha raggiunto la piazza del municipio, dove ha bersagliato con della “frutta marcia”, a significare “che i prezzi aumentano mentre la politica pensa al riarmo”, un fantoccio con le sembianze del primo cittadino abbigliato con una mimetica militare. “Lo Russo attento ancora fischia il vento” e “destra e sinistra nessuna differenza ora e sempre Resistenza” gli slogan che sono stati scanditi. Sono anche stati bruciati dei cartelli con i colori dell’Unione Europea. Fra i dimostranti sventolavano bandiera palestinesi, No Tav, collettivi studenteschi legati all'autonomia, sindacati di base, Potere al Popolo.

Un clima di tensione registrato fin dall’inizio della manifrstazione. “Durante l’inizio del corteo odierno, il gruppo composto da Italia Viva, Più Europa, Associazione Radicale Adelaide Aglietta e Partito Liberaldemocratico è stato oggetto di una violenta aggressione da parte di alcuni facinorosi, riconducibili al servizio d’ordine della manifestazione”, hanno denunciato partiti e associazioni al termine della fiaccolata di Torino. “Il gruppo, pacifico e composto da poche decine di persone, si era presentato in testa al corteo esponendo le bandiere dell’Unione Europea e dell’Ucraina, simboli di libertà, democrazia e solidarietà. È stato immediatamente preso di mira con insulti, spintoni e violenze fisiche da parte di individui organizzati che hanno deliberatamente cercato di impedire la nostra presenza e la libera espressione delle nostre idee. Sono seguiti momenti di forte tensione e scontri, che hanno reso necessario l’intervento della polizia, la quale ha prontamente agito per difendere l’incolumità del gruppo, mettendolo in salvo e permettendo l’interruzione dell’aggressione”. “È inaccettabile – scrivono Italia Viva, Più Europa, Associazione Adelaide Aglietta e Partito Liberaldemocratico –che in una democrazia si venga attaccati per delle bandiere o per delle idee. Chi ha agito con violenza non solo ha tradito lo spirito della manifestazione, ma ha infangato il diritto di tutti e tutte a manifestare in libertà e sicurezza. Chiediamo agli organizzatori di prendere le distanze da questi comportamenti e di chiarire pubblicamente se questi episodi siano stati frutto di iniziativa personale o parte di un clima di intolleranza tollerato o persino incoraggiato. La nostra azione politica continuerà, senza paura e senza odio. Con l’Europa, per la pace, contro ogni violenza”.