Chiorino, "minacce degli antagonisti non si possono minimizzare"

"Le minacce rivolte da antagonisti al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante le manifestazioni del 25 Aprile, sono un fatto gravissimo che non può essere ignorato né minimizzato. Esprimo piena solidarietà al primo cittadino e condanno con fermezza questi atti ignobili, portati avanti da vigliacchi". Così Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, commenta la notizia dei cori urlati da gruppi di antagonisti contro il sindaco ieri sera. "Frasi come 'Lo Russo attento, fischia ancora il vento' non sono semplici slogan, ma vere e proprie intimidazioni verso chi rappresenta le istituzioni democratiche. Chi minaccia, offende e aggredisce, non è un manifestante: è un violento e un vigliacco. E come tale va trattato", prosegue Chiorino che ribadisce "preoccupazione e sdegno per un clima sempre più ostile verso le forze dell'ordine: gli uomini e le donne in divisa sono stati oggetto - ancora una volta - di una violenza annunciata e premeditata. Condanno con fermezza chi muove anche solo un dito contro servitori dello Stato che ogni giorno rischiano la vita per garantire sicurezza e legalità. Alle forze dell'ordine dobbiamo solo rispetto e riconoscenza".