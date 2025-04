RETROSCENA

Risuscita Alleanza per Torino: ecco i garibaldini di Lo Russo

Costituita l'associazione che darà vita alla lista civica del sindaco alle prossime elezioni. La presiede l'economista Garibaldi, ma il regista è Valle. Operazione che richiama, in tutto, la consorteria che lanciò Castellani. Insomma, una ventata di novità

C’è qualcosa di nuovo nel centrosinistra torinese, anzi d’antico. Quando le idee languono e la fantasia vacilla, la tentazione di attingere dal passato per trovare ispirazione diventa una strada quasi obbligata. Capita così che, in preparazione delle elezioni comunali del 2027, una coalizione a dir poco catatonica, guidata da un sindaco magari capace sul piano amministrativo ma totalmente privo di inventiva (per tacere sull’empatia), non trovi nulla di meglio che recuperare dal solaio vecchi bibelot di epoche trascorse. Stefano Lo Russo ha deciso di resuscitare “Alleanza per Torino”, consorteria di professori e notabili che nel 1993 lanciò la candidatura di Valentino Castellani alla guida della Città. Un piano di cui lo Spiffero ha dato conto qualche settimana fa.

Il brand, amorevolmente (e gelosamente) custodito in questi anni da Pino De Michele, è ora affidato a un’associazione omonima, presieduta dall’economista Pietro Garibaldi, che si propone come “nuovo spazio di analisi e proposte per il futuro della Città e della sua Area Metropolitana”. Formula che non deve trarre in inganno: non si tratta del solito think-tank bensì del nucleo costitutivo di quella formazione civica che, nei piani di Lo Russo, dovrà accompagnarlo nella rielezione per un secondo mandato. Perché, dietro la pittata civica e sociale, “Alleanza per Torino” è un’operazione politica che ha la regia al piano nobile di Palazzo Civico: il sindaco non solo ne ha parlato diffusamente in questi mesi con diversi interlocutori, ma ha affidato al fedelissimo collaboratore Sergio Fessia tutte le incombenze pratiche e al suo consigliere politico (e pressoché unico ad assecondarlo nelle sue paturnie) Daniele Valle il delicato lavoro di scouting. L’atto è stato stipulato dal notaio Andrea Ganelli, principale sostenitore di Lo Russo nel 2021, per diverse ragioni finito nel cono d’ombra.

Nuova e vecchia Alleanza

L’identità completa dei garibaldini verrà resa nota lunedì mattina 28 aprile, quando ai “Bagni pubblici” di via Agliè è convocata una conferenza stampa. Alcuni nomi che sono stati resi noti rendono abbastanza chiarmente i tratti del progetto: qualche figlio d’arte (Giovanna Garesio, erede dell’ex Psi Beppe), civil servant a partita Iva (Il commercialista Luigi Tealdi), un paio di manager del giro Elkann (Stefania Boschetti e il veterano Danny Winteler), l’avvocato difensore di Jaki nella causa contro Margherita (Eugenio Barcellona, peraltro un mostro di simpatia), innovatori come se piovesse (Emanuela Girardi, Enrico De Maria, Alberto De Marco), ex sindacalisti (Claudio Chiarle), operatori del sociale (Anna Quadrelli). Per l’occasione è stato richiamato in servizio l’85enne Castellani, figura che nell’immaginario del piccolo mondo antico della gauche caviar casalinga viene associata a una stagione se non gloriosa, di certo più entusiasmante del piattume che si respira con quest’amministrazione. Insomma, una botta di vita guardando nel retrovisore. Riuscirà l’ex enfant prodige del Centro Einaudi (poi, a quanto pare, allontanato), oggi direttore del Collegio Carlo Alberto, con il suo carisma da mezzemaniche, a rinverdire i fasti di “Alleanza per Torino”? Il paragone è impietoso.

Amarcord

Ispirata e finanziata da Enrico Salza (che in verità aveva in mente di candidareMario Deaglio), animata alla sua maniera pirotecnica dall’indimenticabile Gianni Vattimo, la lista “civica” portò negli anni in Sala Rossa sulle ceneri di Mani Pulite una fauna piuttosto eclettica di consiglieri: costruttori (Mario De Giuli), professori (Elsa Fornero, Guido Rosenthal), radicali liberi (Carmelo Palma, Emilia Rossi), illustri professionisti (Giorgio Donna, Giorgio Siniscalco), politici all’epoca senza più partito (Mauro Marino, Michele Paolino, Giuseppe Lodi), sindacalisti (Franco Gheddo). Un pot-pourri della buona borghesia piemontese, certamente contrassegnato dalla passione civica ma anche da quel certo stile “sobrio” della sabauditudine (e infatti i detrattori presero a chiamarla “Eleganza per Torino”). “Pensare di fare l’Amarcord dell’Alleanza per Torino non ha nessun senso” asseriva Castellani alla vigilia delle elezioni del 2021 di fronte all’ennesima ipotesi di una riesumazione. “Torino ha bisogno di una visione e un progetto per il futuro, non di guardare al passato”. Nostalgia canaglia.