Ricca (Lega), antagonisti infangano la memoria della Liberazione

"Ieri sera a Torino purtroppo è andata in scena l'ennesima dimostrazione non pacifica e non democratica degli antagonisti, che hanno ben pensato di rovinare i festeggiamenti di una data come la Liberazione che dovrebbe portare a unire anziché a dividere, infangandone la memoria. La città è stanca di essere ostaggio di questi personaggi che si dividono fra salotti e piazze". A dirlo, all'indomani delle tensioni alla fiaccolata per il 25 Aprile, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Fabrizio Ricca, che chiede "al sindaco Lo Russo di riferire quanto prima in Sala rossa, già lunedì".