25 Aprile: consigliera Iv, violenti mi hanno escluso dal corteo

"Sono una cittadina antifascista e una consigliera regionale, ma sono anche una mamma e una donna incinta, e ieri non ho potuto partecipare al corteo del 25 aprile di Torino, come avrei voluto, per colpa di un gruppo di violenti. Ho dovuto allontanarmi per proteggere me stessa e il mio bambino". Lo denuncia la consigliera regionale del Piemonte di Italia Viva Vittoria Nallo, in un video sui suoi canali social, ripostato da Matteo Renzi e da Italia Viva. "Un gruppo del cordone di sicurezza ha impedito la partecipazione alla nostra delegazione - dice Vittoria Nallo - per la sola colpa di aver portato le bandiere dell'Europa e dell'Ucraina, un popolo in lotta per la libertà. Fino a quando si continuerà a tollerare la violenza di pochi che sporcano la festa di tutti? Questa, come diceva Pasolini, è il fascismo degli antifascisti".