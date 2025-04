SACRO & PROFANO

"Trinità" italiana in affanno. Veleni e veline al pre Conclave

A quanto trapela dalle congregazioni generali Zuppi, Parolin e Gugerotti starebbero faticando ad aggregare consenso sui loro nomi. I progressisti più radicali orientatati sull'algerino (francese) Vesco. Uno strano commiato di Repole: che davvero creda di essere papabile?

Voci di una certa attendibilità provenienti dall’interno delle congregazioni generali del pre-conclave dicono che gli italiani Matteo Zuppi, Pietro Parolin e Claudio Gugerotti starebbero incontrando inaspettate difficoltà a coagulare un consenso attorno alle loro candidature, mentre stanno facendo blocco i sudamericani, che vorrebbero uno di loro, ma che non riescono ad individuare un clone di Bergoglio, almeno progressista quanto lui.

I conservatori sarebbero fuori gioco e incapaci di organizzarsi, in quanto tenuti sotto stretta sorveglianza dai media dominanti, che comunque li temono e ne amplificano l’influenza. I progressisti europei più radicali puntano molto sul cardinale Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri, di nazionalità francese, quelli più moderati sul filippino Luis Antonio Tagle, Prefetto di Propaganda Fide, che Bergoglio mise poi repentinamente in disparte e la cui figura appare oggi un po’ usurata. Questi, già cardinale nel 2013, era il candidato della Scuola di Bologna. Su di lui circola un video dove si esibisce cantando appassionatamente quello struggente inno all’agnosticismo che è Imagine di John Lennon. Insomma, questa volta si sta facendo sentire – e non poco – la mancanza della capacità di manovra e l’influenza della “mafia di San Gallo” che nel 2005 propose Jorge Mario Bergoglio e poi, con successo nel 2013, rese possibile la sua elezione al Soglio petrino.

A proposito della Scuola di Bologna è da segnalare un’intervista ad Alberto Melloni in cui lo storico emiliano ha affermato che «la Chiesa oggi è vulnerabile e ogni tipo di maldicenza è esposta a uno strumento nuovo, l’allusione di massa. Un esempio: un atteggiamento negligente oppure omissivo nei confronti di una denuncia del passato da parte di un cardinale papabile, potrebbe diventare virale e tradursi nel fine di quella candidatura. Non c’è nessuno che possa resistere. Un meccanismo che può mettersi in moto da qui all’elezione». Affermazione che ha il sapore della minaccia, o della paura.

***

Si è svolta mercoledì scorso a Torino la veglia di suffragio di Papa Francesco. La cattedrale era gremita come per le grandi occasioni, coro diocesano diretto dal maestro Ruo Rui con infiltrazioni di suore cottolenghine. Repertorio molto “funeralesco”: lento, lento e lentissimo con il presbiterio occupato da laici, suore, preti in borghese... un mix. Il cardinale Roberto Repole in piviale bianco (chissà perché non violaceo) con a fianco, ambedue in mozzetta paonazza, monsignor Giacomo Martinacci, che resiste immarcescibile alla Consolata con il volto perennemente ingrugnito, e il parroco del duomo, don Silvio Cora, placido e disteso come sempre. Chi si aspettava un Rosario meditato è rimasto deluso. È stata, per essere buoni, una sorta di Liturgia della Parola, “rivisitata” all’insegna della creatività.

All’inizio, accensione di due ceri, con la fiamma attinta dal cero pasquale: luci soffuse, semibuio, molto pittoresco. Brano conduttore il Vangelo della morte di Lazzaro, “a pezzi”. La prima parte letta dall’ispirato diacono in borghese Giorgio Agagliati; la seconda parte declamata da una gentile signora. In mezzo, lettura di un commento di Papa Francesco al brano stesso e ai due salmi. Tutto in un susseguirsi di interventi random da parte del “liturgo maximo”, don Paolo Tomatis che, nel suo svolazzante camicione d’ordinanza, un po’ dirigeva l’assemblea, un po’ dirigeva il coro, un po’ spiegava lo svolgersi dell’azione. Insomma, “fai da te” allo stato puro. Al termine della variopinta lettura, l’arcivescovo ha fatto un commento del commento di Papa Francesco, ma diciamolo meglio: ha contestualizzato il brano del Vangelo, mettendolo in relazione con la vita del pontefice. Poi il Credo, una preghiera dei fedeli, un oremus e, prima della benedizione, un appello speciale dell’umile cardinale, alquanto singolare: «Domani scendo a Roma per i funerali, per le riunioni dei cardinali e il conclave... pregate per me, perché questo evento puramente umano diventi puramente divino». Più d’uno ha avuto l’impressione che in fondo ci speri...

***

Non saranno stati molti i preti italiani che, in occasione del 25 Aprile, ottantesimo della Liberazione, si saranno ricordati di celebrare una Messa di suffragio per i confratelli che subirono la morte violenta per mano dei partigiani in odium fidei. Furono decine ed in proposito esistono ormai valide e documentate pubblicazioni. Uno fra tutti, che la Chiesa ha elevato all’onore degli altari, fu il beato Rolando Rivi, seminarista di Reggio Emilia di quattordici anni, assassinato dopo essere stato preso a pugni e a calci con due colpi di pistola proprio ottant’anni fa, il 13 aprile 1945, da un gruppo di partigiani comunisti, vittima delle ideologie criminali del XX secolo, perché nazisti e fascisti non erano certo da meno. Alla madre che lo implorava di non indossare la veste talare, il giovane Rolando replicava sempre: «Io sono di Gesù» e questa fu la sua condanna. Nel suo libro Andate in pace. Parroci e parrocchie in Italia dal Concilio di Trento a papa Francesco, lo storico torinese Paolo Cozzo, docente di storia del cristianesimo e delle chiese, dedica poche righe ai sacerdoti assassinati dai comunisti, giustificando per lo più la loro fine, e le cui morti, secondo lui, hanno contribuito a creare la fama di quel «triangolo rosso» che la «pubblicistica d’assalto» ha voluto irrorare del «sangue dei vinti».

Credits: foto veglia dal sito della Diocesi di Torino