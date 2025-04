Un morto in incendio in comunità d'accoglienza nel Torinese

Un uomo di 78 anni è morto in un incendio in una comunità nel Torinese, dov'era ospitato per ragioni di emergenza abitativa. L'incendio, a Rivarolo Canavese, è divampato intorno alle 4 e sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino. Messa in sicurezza l'area, è stato trovato il corpo dell'uomo, originario di un comune vicino. L'edificio viene utilizzato dalla comunità Anfass La Torre, che si occupa di disagio sociale e disabilità anche come centro diurno e comprende alcuni alloggi per accogliere utenti in particolare difficoltà. L'incidente si è verificato negli alloggi che la comunità mette a disposizione per le persone in difficoltà sociale seguite dal Ciss 38, il consorzio dei servizi socio assistenziali dell'Alto Canavese. La vittima, autosufficiente, era da poco rientrata nella struttura a seguito di un ricovero ospedaliero. Un operatore socio sanitario di 52 anni, nel tentativo di spegnere le fiamme con un estintore, è rimasto lievemente intossicato a causa del fumo sprigionato dal fuoco. L'uomo è poi andato autonomamente in ospedale a Ivrea ed è stato dimesso dopo i controlli di rito.