ECONOMIA DOMESTICA

Feste e ponti peggio di Trump: costeranno 12 miliardi di Pil

Quest'anno lavoreremo 251 giorni, due in meno rispetto al 2024. Con fabbriche, magazzini, negozi e uffici che riducono la loro attività ne risente l'economia. Il contributo per abitante più elevato è di Milano (184,9 euro al giorno). Torino 29esima (97,5 euro)

Nel 2025 il Pil è destinato a sfiorare i 2.244 miliardi di euro. Questo implica che si produrranno poco più di 6 miliardi di euro di reddito al giorno. Includendo anche i bambini e gli anziani, l’importo pro capite giornaliero medio nazionale ammonta a 104 euro. Tuttavia, rispetto al 2024 si lavorerà 2 giorni in meno, ovvero 251 giorni: questo ci “costerà” in linea teorica 12 miliardi. Pari ai danni provocati dai dazi di Trump, secondo l’analisi della Cgia. Nei 20 giorni circa che quest’anno intercorrono tra l’inizio delle festività pasquali e la fine del ponte del 1° maggio, tante fabbriche, altrettanti magazzini, negozi e uffici si sono svuotati, continuando l’attività al rallentatore.

La classifica

A livello provinciale il contributo per abitante più elevato al Pil giunge da Milano con 184,9 euro al giorno. Seguono Bolzano con 154,1, Bologna con 127,6, Roma con 122 e Modena con 121,3. Per quanto riguarda il Piemonte la prima provincia è Torino, che si colloca al 29° posto, con 97,5 euro, seguita da Novara (92,8), Vercelli (87,4), Alessandria (87,1), Biella (84,7), Asti (78,2) e Vco (75,7). In coda alla classifica nazionale, invece, troviamo la provincia di Sud Sardegna con 50,8 euro, Cosenza con 50,7 e, infine, Barletta-Andria-Trani con 50,6.

Italiani stakanovisti

Comunque sia, a livello europeo siamo annoverati tra i più stakanovisti: secondo l’Ocse, infatti, solo la Grecia (1.897), la Polonia (1.803), la Repubblica Ceca (1.766) e l’Estonia (1.742) registrano un numero di ore lavorate per occupato all’anno superiore al nostro che è pari a 1.734. In Francia sono 1.500 ore per occupato e in Germania 1.343. “Un dato, quello italiano, che va interpretato con attenzione: ricordiamo, infatti, che contiamo uno stock di ore lavorate molto elevato ascrivibile, in particolare, a un tasso di occupazione tra i più bassi di tutta Ue”, spiega la Cgia.