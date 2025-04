Viale, "Alleanza per Torino di Lo Russo non può nascere"

La proposta di una nuova "Alleanza per Torino" lanciata dal sindaco, Stefano Lo Russo, arriva "il giorno dopo che con la forza è stato impedito ai liberali e ai riformisti, che si rifanno alla tradizione azionista di Giustizia e Libertà, di partecipare alla Fiaccolata promossa e finanziata dalla Città di Torino". È quanto scrive sui social Silvio Viale, consigliere comunale per Più Europa, affermando che il nuovo soggetto politico in queste condizioni "non può nascere". Viale si richiama a quanto accaduto prima del corteo del 24 aprile, e, in particolare, alla contestazione rivolta contro i componenti di un gruppo che aveva portato bandiere dell'Ucraina e dell'Unione europea. "Non ho sentito - sottolinea - parole di condanna da parte del Sindaco, come persiste il silenzio delle forze politiche di centrosinistra nell'esagerata sobrietà della retorica. Condanne, scuse o autocritiche, non pervenute". Secondo Viale, la nuova 'Alleanza per Torino' si richiama alla coalizione che alle elezioni comunali del 1993 portò alla vittoria di Valentino Castellani ma "non nasce sotto una buona stella se deve schiacciare l'occhiolino alle forze frontiste del secolo scorse e tenere fuori riformatori, azionisti, europeisti, radicali e liberali dalla Fiaccolata del 25 aprile".