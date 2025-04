25 aprile: Fiap, inaccettabili episodi intolleranza a Torino

"Profonda amarezza per i gravi episodi di intolleranza a Torino" durante le celebrazioni del 25 aprile è stata espressa dalla Fiap (Federazione italiana associazioni partigiane) in un messaggio diffuso via social a firma del presidente nazionale, Luca Aniasi. Il riferimento è all'esclusione, dalla tradizionale fiaccolata della vigilia, di un gruppo che portava bandiere dell'Unione europea e dell'Ucraina. "E' doveroso - si legge - stigmatizzare con fermezza quanto accaduto a Torino nella serata del 24 aprile, durante la tradizionale fiaccolata della Liberazione. Esponenti dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta (federata alla Fiap) insieme a rappresentanti di altre forze politiche e associative, sono stati incomprensibilmente respinti dal corteo, subendo spintoni, insulti e contestazioni. La loro sola presenza, accompagnata da bandiere dell'Unione Europea e dell'Ucraina, è stata strumentalmente interpretata come provocatoria, nonostante si fosse preventivamente tentato un contatto con gli organizzatori per garantire una partecipazione ordinata e rispettosa". "Sono episodi inaccettabili - prosegue il testo - che nel giorno che celebra la liberazione dal nazifascismo tradiscono i principi fondamentali dell'antifascismo: inclusione, pluralismo, libertà di espressione". Per Antonio Caputo, vicepresidente della Fiap, "occorre ripristinare in tutta Italia il protocollo fondativo della celebrazione nazionale del Corpo Volontari della Libertà e del Cln". "Le celebrazioni - aggiunge - del 25 aprile appartengono al popolo italiano: sono le associazioni combattentistiche della Resistenza le legittime organizzatrici, chiamate a gestire gli eventi e le presenze sui palchi".