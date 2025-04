Filippa

Dicono che... molti se lo ricordano scodinzolare dietro Sergio Chiamparino. Ma per Gianni Filippa la politica non è tanto un’idea ma una solida convenienza. E così a ogni cambio di stagione arriva, puntuale, il pranzo in riva al Lago Maggiore a omaggiare i nuovi padroni del vapore. L’imprenditore valsesiano, 73enne, ex proprietario di Univer vernici, venduta al colosso Sikkens, da anni presidente di Confindustria Vercelli e Novara, con molti interessi in zona anche grazie al suo ruolo in Monterosa spa, è stato infatti un chiampariniano di ferro. Con il boom leghista del 2018, si avvicinò ai padani nostrani in particolar modo ad Alessandro Canelli e a Matteo Marnati. Ora, con il fido ex primario delle malattie infettive di Vercelli Silvio Borrè, da poco in pensione, ha radunato alcuni big del quadrante, organizzando un pranzo “meloniano” con l’assessore Federico Riboldi, il senatore Gaetano Nastri, i consiglieri regionali Gianluca Godio e Daniela Cameroni. L’ennesimo cambio di casacca. Fino al prossimo cambio di stagione, ovviamente.