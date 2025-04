Morto Cavallotto, vescovo emerito di Cuneo e Fossano

È morto oggi a 85 anni monsignor Giuseppe Cavallotto, vescovo emerito di Cuneo e Fossano. Lo riferisce la Diocesi di Torino, spiegando che da alcuni giorni era ricoverato all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Ha guidato per dieci anni le due diocesi, allora unite in persona episcopi, dal 2005 al 2015. Dopo il suo ritiro per raggiunti limiti di età, monsignor Cavallotto per anni ha continuato a vivere nella diocesi cuneese, a Fontanelle, al servizio dei confratelli anziani e a collaborare al servizio pastorale nel santuario Regina Pacis. Il vescovo emerito era nato in frazione Noche di Vinchio, in provincia di Asti, il 13 febbraio 1940. Formato nel Seminario astigiano, era stato ordinato il giorno di san Pietro e Paolo, il 29 giugno del 1964. Da giovane prete era stato direttore del Seminario minore di Asti, per tre anni. Proseguì gli studi a Roma, per la laurea in Scienze dell'Educazione presso l'Ateneo Pedagogico Salesiano.