Amministrative: in Comune Piemonte con 255 abitanti 9 candidati

Ci saranno anche 9 comuni piemontesi tra quelli chiamati alle urne per eleggere nuovi sindaci e nuovi consiglieri comunali. Sono in tutto chiamati al voto 11.552 elettori. Si tratta infatti di comuni piccoli o piccolissimi. Per la provincia di Alessandria, si voterà a Malvicino. A Cuneo, invece, si vota a Sanfront, Saliceto e Morozzo. Nel Torinese sono coinvolte Cafasse, Cascinette d'Ivrea e Ozegna. In provincia di Novara si vota ad Orta San Giulio, mentre in provincia di Vercelli si deve eleggere il sindaco di San Giacomo Vercellese. E proprio questo comune presenta una sorta di record. tratta di San Giacomo Vercellese, attualmente retta dal vicesindaco Fabrizio Pansarasa dopo la morte del primo cittadino Massimo Camandona, avvenuta nel febbraio scorso. E per questo piccolo comune di 255 abitanti, dove peraltro si vita anticipatamente non per ragioni politiche ma per la scomparsa del primo cittadino eletto nel 2024 ,ci sono addirittura 9 candidati sindaco: Roberto Panattato (Lista Civica San Giacomo Vercellese), Massimo Bosso (Alleanza Civica), Michele Serlenga (Forza del Popolo), Massimo Iaretti (Piemonte Civico - MPP - Liberi Elettori), Adriano Scelfo (Piemonte Civico Progetto Paese), Giuseppe Guadagno (Progetto Popolare), Dario Antonio Marletta (Uniti per San Giacomo Vercellese), Luca Tordella (Impegno Cittadino Bene Comune), Sebastiano Randazzo (Lista Civica Insieme). La maggior parte sono candidati provenienti da fuori, tranne due, espressione di liste civiche locali.