Anziano cercato tutta la notte, era nascosto in casetta cortile

Un anziano è stato cercato per tutta la notte dai vigili del fuoco e dai carabinieri a Verrua Savoia (Torino), finché stamattina è stato trovato in un fabbricato della sua stessa proprietà. A quanto si apprende, era uscito di casa dopo una lite col figlio, che aveva poi lanciato l'allarme per la sua scomparsa, non vedendolo tornare e non riuscendo a ritrovarlo. Le ricerche erano iniziate poco dopo la mezzanotte, impegnando varie squadre dei vigili del fuoco, compresi nucleo cinofilo e Sapr (i droni), coordinati dall'unita di comando locale. L'anziano è stato affidato al personale sanitario per accertamenti, ma sembra in buone condizioni.