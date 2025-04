FdI Torino, intitolare via a Ramelli

"Intitolare una via a Sergio Ramelli": è la proposta di Raffaele Marascio, capogruppo di Fratelli d'Italia nella Circoscrizione 4 di Torino, che, in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa, ha presentato un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione comunale l'intitolazione di una via, piazza o area pubblica alla memoria del giovane militante del Fronte della Gioventù. La proposta, che dovrà passare al vaglio del Consiglio circoscrizionale, poi della commissione toponomastica del Comune di Torino, punta a rendere omaggio a Ramelli come simbolo delle vittime dell'odio politico e a riaffermare i valori di pacificazione nazionale. "Intitolare una via della nostra città a Sergio Ramelli - dichiara Marascio - significa onorare la memoria di un giovane italiano vittima della violenza ideologica, a cinquant'anni dalla sua tragica scomparsa, riaffermando quei valori di rispetto, libertà e pacificazione nazionale che devono essere patrimonio di tutti, al di là delle appartenenze politiche" — dichiara Marascio. "Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, fu brutalmente aggredito - prosegue - da un commando di Avanguardia Operaia a soli 18 anni a causa delle sue idee politiche e morì il 29 aprile 1975 dopo una lunga agonia. La sua storia rappresenta una delle pagine più drammatiche degli anni di piombo e rimane ancora oggi un monito contro ogni forma di odio e intolleranza politica. Nel cinquantesimo anniversario della sua morte — aggiunge — riteniamo doveroso che anche la nostra città riconosca pubblicamente il sacrificio di Sergio Ramelli, come già avvenuto in molte altre realtà italiane, attraverso un gesto simbolico ma di profondo valore civile" conclude.