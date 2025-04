Calcio: l'Alessandria torna in Eccellenza

L'Alessandria Calcio torna in Eccellenza, dopo la vittoria del Girone D di Promozione con una giornata di anticipo. Una vittoria più importante dal punto di vista simbolico che calcistico, infatti la squadra, retrocessa al termine della stagione 2023-2024 dalla Serie C alla D, non era riuscita a iscriversi al Campionato. In campo ha portato una maglia con l'inconfondibile colore grigio e l'Orso, storico simbolo della squadra e logo di Museo Grigio, l'associazione che si occupa della memoria del calcio cittadino. "Una maglia grigia che conquista una promozione. Una gran bella emozione", le parole del sindaco Giorgio Abonante per un'Alessandria magica e "la più bella". Sempre oggi, per il calcio provinciale, promozione anche della Valenzana Mado dall'Eccellenza alla Serie D. "Vincere è sempre bello", il commento, invece, di Hernanes, ex stella di Lazio, Inter e Juventus, ora in forza al Sale. Il Profeta, pur non potendo scendere in campo causa una lunga squalifica, era presente al campo per sostenere i compagni di squadra nell'ultima partita e festeggiare il passaggio dalla Prima Categoria alla Promozione.