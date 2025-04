ENTI LOCALI

Comuni, aumentano gli stipendi. Sindaci battono cassa al Governo

Approvato alla Camera il decreto sull'incremento dei salari accessori per i dipendenti. Frenata alla fuga verso altri enti più generosi. Canelli (Ifel): "Importante anche la stabilizzazione dei precari". Gilardino (Anci): "Resta la questione delle risorse"

Fino a 300 euro di aumento per lo stipendio dei dipendenti comunali, la stabilizzazione del personale precario e una strada meno ripida verso il rinnovo del contratto le cui trattative sono di fatto ferme da mesi. Sono i principali effetti del decreto sulla Pubblica Amministrazione appena approvato dalla Camera e atteso a breve al Senato, ma che come osserva Alessandro Canelli, sindaco di Novara e presidente dell’Istituto per la finanza e l’economia locale, “si faranno sentire già appena dopo l’estate per poi consolidarsi ulteriormente il prossimo anno”.

Il provvedimento legislativo i cui contenuti, come nota Davide Gilardino, presidente di Anci Piemonte, “erano attesi da tempo e poste come priorità al Governo dallo stesso presidente nazionale Gaetano Manfredi fin dal suo insediamento”, prevede che i sindaci alla guida di Comuni con i conti in ordine possano incrementare gli stanziamenti per il salario accessorio dei dipendenti fino al 58% del monte stipendi.

Una possibilità richiesta con forza dalle amministrazioni comunali per colmare il divario rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione che, negli ultimi anni è stato la causa di molti licenziamenti o passaggi verso altri enti. Un fenomeno che dal 2017 al 2023 ha fatto segnare un aumento del 45,5%, ponendo un serio problema a molti amministratori locali.

Disparità e fuga dai municipi

Proprio l’Ifel presieduto da Canelli aveva lanciato l’allarme e indicando nella disparità di retribuzione la causa principale. “Il decreto la riduce di molto e va verso l’obiettivo di superare questa differenza”, spiega il primo cittadino di Novara. A conferma di ciò il presidente di Anci Piemonte ricorda come “sempre più spesso i colleghi sindaci lamentano una fuga di dipendenti e una scarsa attrattività per quei posti dove a parità di funzioni si guadagna meno che in altri enti”.

Tra tra le conseguenze a breve termine di questa piccola, ma importante, riforma viene annoverato anche un percorso meno difficoltoso verso il rinnovo del contratto 2022-2024. Il blocco della trattativa che si protrae ormai da mesi e interessa oltre 520mila dipendenti, ha impedito ai dipendenti di poter fruire di aumenti mensili che oscillano tra i 111 e i 141 euro lordi, ma anche a provvedimenti non economici come la settimana corta. C’è, insomma, il concreto convincimento che quanto previsto nell’atto appena approvato a Montecitorio possa favorire la ripresa del confronto e ammorbidire le posizioni dei sindacati, in particolare della Cgil e della Uil.

Stabilizzare i precari

Non meno rilevante è la possibilità, prevista nel decreto, di poter stabilizzare personale che da tempo lavora nei Comuni, ma in maniera precaria. Le pubbliche amministrazioni sono, infatti, tenute ad assumere almeno il 15% del personale che attualmente lavora “in comando” da oltre dodici mesi.

Tutto questo, come previsto nel testo atteso a Palazzo Madama, compatibilmente con le possibilità dei Comuni stessi. E qui, come ricorda Gilardino “si pone il problema delle risorse”. Se la riforma viene accolta con deciso favore dalle amministrazioni locali, è altrettanto vero che dall’aumento dei salari accessori alle stabilizzazioni dei precari, le reclamate innovazioni comportano comunque uscite ulteriori dalle casse comunali, nella maggior parti dei casi e soprattutto per quelle di minori dimensioni, tutt’altro che pingui.

Il nodo delle risorse

Se per il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo “capitale umano ed efficienza organizzativa sono le leve strategiche del decreto”, è altrettanto vero che la questione delle finanze è ben presente sui tavoli dei sindaci. La soddisfazione per un pacchetto di norme che dovrebbe lasciare alle spalle quel fenomeno che ha portato in sei anni, in tutto il Paese, a oltre centomila licenziamenti di dipendenti comunali in fuga verso altri enti dalle remunerazioni migliori, deve fare i conti proprio con i conti dei Comuni. Quella dei fondi integrativi dello Stato, necessari a una buona parte degli enti locali per poter attuare compiutamente la riforma, è la questione che Anci ha già posto al Governo. E che proprio il decreto ne accentua la necessità di soluzione.