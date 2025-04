Ultimi temporali, poi arriva l'anticiclone africano

Dopo un periodo di meteo alterno, con fasi di maltempo persistenti, l'Italia sta per vivere una svolta atmosferica. Sembra che l'estate abbia deciso di fare un ingresso in scena anticipato e sorprendente. Per Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it, la nuova settimana si aprire con qualche residuo di instabilità: un fronte temporalesco insidioso attraverserà il Paese, portando piogge soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole Maggiori, anche con qualche locale grandinata; questo sarà solo l'ultimo sussulto prima di un cambiamento radicale. A partire da martedì 29, infatti, assisteremo ad una svolta a livello emisferico: l'anticiclone africano, una vasta area di alta pressione proveniente dal cuore del continente, inizierà a farsi sentire con decisione. Questa massa d'aria calda e stabile si estenderà sul bacino del Mediterraneo e parte dell'Europa centrale, avvolgendo anche l'Italia. Questo significa che, almeno fino al Ponte del Primo Maggio, gran parte del Paese godrà di giornate soleggiate e asciutte. Le precipitazioni saranno limitate, con qualche isolato temporale relegato alle zone alpine e prealpine. La notizia più interessante riguarda le temperature: sono previste in deciso aumento. Grazie al sole più intenso e all'arrivo di masse d'aria sub-tropicali direttamente dal Nord Africa, il termometro salirà rapidamente: ci aspettiamo punte massime tra i 27 e i 28°C, con la possibilità di sfiorare i 30°C in alcune zone del Centro Nord. Un vero e proprio assaggio d'estate, in anticipo sulla stagione, che ci farà dimenticare in fretta le bizze del meteo delle ultime settimane. Nel dettaglio Lunedì 28. Al Nord: qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: instabile con temporali e schiarite sui settori tirrenici e rilievi. Al Sud: rovesci e schiarite. Martedì 29. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: nubi sparse. Al Sud: più sole, isolati temporali sui rilievi. Mercoledì 30. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: bel tempo prevalente. TENDENZA. Si espande l'anticiclone africano, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature ancora in aumento.