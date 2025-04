Mediobanca: lancia un Ops per 6,3 mld di euro su Banca Generali

Mediobanca presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3 miliardi di euro di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota. "L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano 'One brand – One culture' trasformando il Gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (210 miliardi TFA), ricavi (2 miliardi di euro), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui). Il WM diviene il business prevalente, oltre che prioritario, del Gruppo Mediobanca: ricavi raddoppiati a €2mld (45% dei ricavi consolidati), utile netto quadruplicato a €0,8mld (50% dell’utile di Gruppo) La combinazione crea un leader nel mercato Europeo, distintivo per posizionamento, brand, qualità del capitale umano. Il comune DNA di eccellenza e la forte complementarità manageriale e di competenze tra Mediobanca e Banca Generali rafforzano ulteriormente il razionale industriale dell’operazione, rendendo il conseguimento delle sinergie visibile e a basso rischio di esecuzione". Sinergie per 300 milioni, 50% da costi, 28% da ricavi, 22% da funding Significativa creazione di valore per gli azionisti di Mediobanca", si legge. "L’operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3 miliardi di euro. Tramite una massiccia riallocazione del capitale nel WM, l’aggregazione consente l’evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale Mediobanca si prefigge di rinnovare il rapporto di collaborazione esistente tra Generali e Banca Generali nella bancassicurazione e nell’asset management, estendendolo al nuovo perimetro di MBWM. Il Gruppo Generali verrà quindi a beneficiare di accordi industriali con il Gruppo Mediobanca che, per posizionamento e brand, avrà una capacità di crescita superiore sia a Banca Generali che al resto del mercato. Con un modello unico di Private & Investment Banking ed un approccio olistico e sinergico tra i segmenti di attività, il Gruppo Mediobanca intende eccellere come trusted-advisor per imprese ed imprenditori, come partner per propri dipendenti e clienti, come investimento di valore per i propri azionisti", conclude la nota.