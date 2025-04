Sciopero alla Core informatica di Pont-Saint-Martin

Uno sciopero di otto ore è in programma domani presso la Core informatica di Pont-Saint-Martin. La protesta dei lavoratori è stata indetta da Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Nidil Cgil, Uiltemp Piemonte. Dalle 9.30 alle 11.30 è in programma un momento di presidio e assemblea davanti allo stabilimento, a cui parteciperanno anche i lavoratori della sede di Ivrea. I sindacati denunciano una situazione "inaccettabile e insostenibile", legata in particolare a "salari non corrisposti regolarmente", "mancato rispetto degli accordi e delle relazioni sindacali", "mancata tutela dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori", "totale assenza di confronto con l'azienda, anche tramite i canali di Confindustria". Le organizzazioni dei lavoratori dichiarano non poter "più accettare" stipendi "pagati a singhiozzo (solo il 30% questo mese)" e "nessuna comunicazione sul futuro aziendale". Inoltre segnalano "un precedente già grave in cui un'altra società del gruppo (Altec-Netcom) ha omesso metà stipendio e quasi tutta la tredicesima". Quindi "dopo ripetuti tentativi di dialogo, ignorati dall'azienda, siamo costretti a far sentire la nostra voce con l'unico strumento che ci resta: lo sciopero".