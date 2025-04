Asaps, 123 pedoni deceduti dall'inizio dell'anno in Italia

Sono saliti a 123, di cui due nell'ultima settimana, i pedoni morti dall'inizio dell'anno sulle strade italiane, secondo i dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Asaps-Sapidata dell'Associazione sostenitori della Polizia stradale, con sede a Forlì. Le vittime sono 83 maschi e 40 femmine, di cui 60 avevano più di 65 anni, quasi la metà del totale. Sono stati 43 i decessi nel mese di gennaio, 31 a febbraio, 32 a marzo, 17 finora ad aprile, con un trend in calo rispetto allo scorso anno, quando in tutto il mese furono 24. Gli investimenti mortali sulle strisce pedonali sono stati 60, due gli episodi di pirateria contati da Asaps da inizio anno con il conducente fuggito dopo aver investito il pedone. Nella classifica per regioni sono in testa, con venti vittime, Lazio (12 solo a Roma) e Lombardia. Seguono Campania con 11, Emilia-Romagna con 10 e Veneto con 9. Nel 2023 sono morti 485 pedoni, come comunicato da Istat, mentre la stima preliminare Asaps del 2024 ha portato 475 decessi sulle strade italiane.