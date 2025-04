LA SACRA RUOTA

Elkann gioca in Difesa e incassa. Vende Iveco militare (e Maserati)

In vista la cessione per 1,5 miliardi di Defense Vehicles del gruppo. Tra i possibili acquirenti Leonardo con i tedeschi di Rheinmetall. Negli Usa pronti i grandi fondi. Il Governo potrebbe attivare il golden power. Voci di dismissione anche per il marchio del tridente

La spinta al riarmo non trova per nulla distratto John Elkann il quale, anzi, insieme alla famiglia è pronto a cogliere la lucrosa opportunità dello scenario geopolitico mettendo sul mercato uno degli asset potenzialmente più redditizi dell’ex Fiat. Il presidente di Stellantis ha affidato a Goldman Sachs l’operazione che dovrebbe portare entro la fine dell’anno alla cessione del 27% di Defense Vehicles, la divisione militare di Iveco. L’obiettivo è un ricavo di non meno di un miliardo e mezzo di euro, ma già la sola prospettiva di cessione ha subito portato a un rialzo del titolo in borsa con guadagni superiori al 5%. Ristretto il novero dei potenziali clienti le cui risorse contribuirebbero a rilanciare lo stesso gruppo Iveco segnato in maniera negativa dal brusco e notevole calo delle vendite dei veicoli commerciali.

Italo-tedeschi o Usa

Ad acquisire la divisione militare, con prospettive produttive più che importanti, potrebbe essere il raggruppamento italo-tedesco composto da Leonardo e Rheinmetall, ovvero i due colossi della difesa dei due Paesi, già insieme per la produzione di carrarmati di ultima generazione con un accordo da 23 milioni. Leonardo, inizialmente, avrebbe ipotizzato un’acquisizione senza partner, ma il costo dell’operazione sarebbe stato poi alla base della decisione di coinvolgere il gruppo tedesco. Interessati all’operazione, secondo Bloomberg, ci sarebbero anche i grandi fondi statunitensi di private equity, tra cui Bain Capital e KPS Capital, la cui potenza finanziaria potrebbe avere la meglio sull’asse che unisce il gruppo di piazza Monte Grappa e l’omologo germanico.

Una vera e propria trattativa non è ancora incominciata e, vista l’importanza strategica della posta in gioco, non è affatto escluso che proprio dinanzi all’eventualità di un pesante interesse dei fondi americani, il Governo decida di utilizzare il golden power per mantenere in mani italiane un asset importante della difesa.

Tridente sul mercato

Nei piani di Elkann oltre a quella del comparto militare di Iveco potrebbe esserci anche un’altra cessione: quella di Maserati. Con un calo della produzione che il primo trimestre prospetta del 36% sull’intero anno e perdite oltre i 260 milioni nonostante il taglio di oltre 100 posti di lavoro, sul prestigioso marchio che nel 2024 ha visto più che dimezzate le vendite, pesa anche l’incognita dei dazi americani. Come noto Elkann è andato recentemente alla Casa Bianca per chiedere un sostegno, considerato che gli Usa pesano per il 40% sulle vendite.

Annullati gli investimenti per una supercar elettrica, sembra ormai farsi largo l’ipotesi di una cessione da parte di Stellantis del marchio del tridente. Tra i possibili obiettivi affidati da Elkann a McKinsey&Co, ci sarebbe appunto anche l’eventuale cessione. Anche in questo caso, tuttavia, da Palazzo Chigi potrebbe essere attivato il golden power.