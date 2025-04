SACRO & PROFANO

Habemus datam: 7 maggio. Conclave, rebus sulla durata

Ora sappiamo quando inizia ma su quanto tempo occorrerà per eleggere il successore di Papa Francesco le previsioni divergono. Due i piemontesi in "carica" Repole e Marengo, ma quattro emeriti sono ancora influenti: Versaldi, Bertello, Miglio e Bertone

Il Conclave comincerà il 7 maggio. Secondo il testo liturgico che definisce le regole e le modalità di cosa avviene dopo la morte di un Papa – l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis –, il Conclave inizia tra il 15esimo e il 20simo giorno dal decesso, quindi tra il 5 e il 10 maggio. Oppure tra il 6 e l’11 maggio se si conta dal giorno successivo alla morte. Il “busillis" è stato quindi risolto in mattinata, alaa quinta congregazione generale dei cardinali.

Il calendario della settimana prevede congregazioni la mattina alle 9 e, nel pomeriggio alle 17, le messe dei “novendiali” nella Basilica vaticana: il ciclo dei nove giorni di suffragio, iniziato con la messa esequiale presieduta in Piazza San Pietro dal cardinale decano Giovanni Battista Re, si esaurirà domenica 4 maggio. Dopo di che il possibile ingresso in Sistina e l’“extra omnes” che apre il Conclave.

I 135 cardinali elettori (134 considerando il forfait per motivi di salute del cardinale di Valencia Antonio Canizares Llovera) stanno convergendo a Roma. Molti si conosceranno direttamente nelle congregazioni, dove, in tema di strategie che porteranno all’elezione del nuovo Papa, conterà molto anche il peso di non-elettori, cioè i cardinali over 80, che mantengono la loro capacità di influenza e di orientare consensi. Una sorta di “grandi elettori”, insomma, anche se poi nel chiuso della Sistina ognuno risponde a sé stesso e, secondo quello che è il metro cattolico, allo Spirito Santo.

Tra questi c'è sicuramente il 91enne decano Re, mentre non si sa tra gli italiani quanto potranno esercitare un ruolo di indirizzo ex presidenti Cei come Camillo Ruini e Angelo Bagnasco. Tra i cardinali piemontesi faranno il loro ingresso nella Cappella Sistina Roberto Repole, arcivescovo metropolita di Torino e vescovo di Susa, e Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulan-Bator (Mongolia). A non poter votare saranno invece il vercellese Giuseppe Versaldi, il torinese originario di Foglizzo Giuseppe Bertello, il canavesano Arrigo Miglio e l’ex Segretario di Stato di Ratzinger Tarcisio Bertone, di Romano Canavese. Fra gli stranieri con capacità di spostare voti, e non presenti in Conclave, ci sono il cardinale di Boston Sean Patrick O'Malley, il più attivo promotore della lotta agli abusi sessuali, quello di Vienna Christoph Schoenborn, fine teologo ex allievo di Joseph Ratzinger e fiduciario di Bergoglio in ruoli-guida di vari Sinodi come quelli sulla famiglia, o l’ex prefetto dei vescovi, il canadese Marc Ouellet, influente anche in America Latina, da ex presidente della Pontificia Commissione.