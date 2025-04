1 maggio: Lo Russo, sicurezza sul lavoro è un'emergenza

Il 1 maggio anche a Torino sarà dedicato al tema "Uniti per un lavoro sicuro'. "Un tema centrale - dice il sindaco, Stefano Lo Russo -, una vera emergenza del nostro territorio e penso che si faccia bene a caratterizzare il Primo Maggio su questo. È una questione che ingaggia tante responsabilità, tanti soggetti che devono intervenire con sempre maggior decisione - sottolinea -, imprese, enti di controllo, autorità giudiziaria, sindacato, istituzioni e enti pubblici e noi cerchiamo di fare la nostra parte. Sarà un 1 maggio di festa, ma anche di lotta e di testimonianza - aggiunge - com'è giusto che sia nella celebrazione del lavoro, che deve essere un lavoro di qualità, sicuro, che garantisce dignità e salari giusti che consentono alle persone di poter pensare al proprio futuro". Per la vicesindaca con delega al Lavoro, Michela Favaro, il 1 maggio "deve essere tutti i giorni. Il lavoro dev'essere centrale ed è nell'opera della nostra amministrazione, dobbiamo fare rete Retribuzioni troppo basse - conclude -, lavori precari, aumento del divario fra retribuzioni, tema della legalità e sicurezza, tutto questo ci richiama alla responsabilità collettiva". Quest'anno cambia percorso e piazza del comizio conclusivo, a causa dei lavori in via Roma. Il corteo, dopo la tradizionale partenza in piazza Vittorio Veneto, sfilerà in via Po e in via Pietro Micca per arrivare in piazza Solferino, dove prenderà la parola, a nome dei sindacati confederali, il segretario generale della Cgil Torino, Federico Bellono.