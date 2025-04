Urto sui binari, stop totale o parziale per 32 treni a Torino

Oltre 32 treni, in gran parte del Servizio ferroviario metropolitano, ma anche alcuni Regionali veloci sono stati cancellati, in parte e completamente, questa mattina per un blocco temporaneo al nodo di Torino Lingotto. L'interruzione è stata decisa per effettuare le verifiche dopo la segnalazione di un urto da parte di un convoglio. Si pensava all'investimento di una persona ma dai controlli non risulta che alcuno sia stato coinvolto lunga la linea. L'attività del nodo ferroviario torinese è tornata normale alle 12. L'Intercity Torino-Salerno, partito dalla stazione di Torino Nuova alle 10:20, ha accumulato un ritardo di oltre 80'.