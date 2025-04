Papa: a Torino esposizione multimediale Sindone per Francesco

E' dedicata alla memoria di Papa Francesco la "Tenda degli Avvolti", allestita in piazza Castello a Torino nell'ambito delle iniziative della Chiesa torinese per la Festa della Sindone e il Giubileo della Speranza. Si tratta di una esposizione multimediale del Sacro lino visitabile fino al 5 maggio. L'inaugurazione questa mattina. Sono già migliaia le prenotazioni. "Dedichiamo questo luogo e questa iniziativa alla memoria di Papa Francesco, in ricordo del suo ministero e della sua testimonianza di Vangelo - ha spiegato il vescovo ausiliare di Torino, mons. Alessandro Giraudo - permette di sperimentare un modo nuovo di incontrare la Sindone. Grazie alla tecnologia, alla Tenda di Avvolti i visitatori non sono solo spettatori, ma al contempo diventano partecipi, perché è data loro la possibilità di entrare ancora di più nella profondità del mistero dell'uomo della Sindone". La Tenda di Avvolti è suddivisa in tre sezioni. Nella prima è proposta una inedita 'visita alla Sindone' grazie a una nuova installazione immersiva (un tavolo interattivo che riproduce il Telo a grandezza naturale e altri supporti digitali) progettata per offrire un'esplorazione dettagliata e coinvolgente della Sindone, accompagnata da narrazioni e approfondimenti visivi. Una seconda area ospita la mostra multimediale "volti nel Volto": curata dalla Fondazione Carlo Acutis, l'esposizione, con l'ausilio delle tecnologie digitali pone a confronto numerosi ritratti del volto di Gesù dipinti nel corso dei secoli, individuando elementi iconografici e tratti distintivi che, seppure presenti in opere d'arte realizzate in contesti ed epoche diverse, paiono essere accomunate dal trovare fonte d'ispirazione nello stesso volto, il Volto dell'Uomo della Sindone. Tra le prime due sezioni è presente anche lo speciale plastico del Telo (messo a disposizione dal Museo della Sindone) con la riproduzione in rilievo dell'impronta sindonica, che consente anche ai non vedenti di conoscerne, attraverso il contatto tattile, i dettagli. Il terzo ambiente è costituto da uno spazio conferenze che ospita un ricco programma di incontri quotidiani.