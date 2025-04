VERSO IL 2027

Fighettume e benecrazia: garibaldini per Lo Russo

Debutto in società per la rediviva "Alleanza per Torino". Ai più sfugge il senso di un'operazione che, anche solo sul piano politico, ha il sapore del déjà vu. Tra i seguaci di Garibaldi pure il campione del salto della quaglia Tealdi. E c'è chi confessa "lo schifo"

Sopperire alla carestia progettuale allargando l’offerta elettorale. Sembra questa, al momento, la principale ragione che ha spinto Stefano Lo Russo a riesumare “Alleanza per Torino”, consorteria di professori e notabili che nel 1993 lanciò la candidatura di Valentino Castellani alla guida della Città. Dopo tre anni per buona parte trascorsi asserragliato nel Palazzo il sindaco pare avvertire la necessità di aprire la coalizione a soggetti “esterni” alla coalizione, almeno secondo il perimetro classico del centrosinistra. Da qui l’incarico assegnato a Pietro Garibaldi, ma soprattutto al suo consigliori Daniele Valle, di riportare in vita a trent’anni di distanza un brand che ha contrassegnato una precisa stagione politica e amministrativa. Con il sistema partitico falciato dalla furia iconoclasta di Mani Pulite Torino venne conquista da un sistema di potere – il famigerato “Sistema Torino” – che aveva fuori dai luoghi elettivi il proprio fulcro, assegnando a figure autocratiche il ruolo di composizione degli interessi cittadini. Una vita fa, un passato consegnato se non alla storia di certo alla cronaca d’epoca. Appunto. Escluso che abbiano inteso fare del modernariato politico, sfugge davvero il motivo per cui Lo Russo, Valle e compagnia cantante abbiano deciso di risuscitare un’esperienza che, inevitabilmente, li espone a paragoni e confronti da cui rischiano di uscirne malconci, se non altro per quell’andazzo dello starnazzo così in voga a Torino (“ai miei tempi, signoria mia. sì che…”).

Se come dice Polonio, gran ciambellano di corte, c’è del metodo persino nella follia, figuriamoci in una mente fredda e calcolatrice qual è quella del primo cittadino. La presentazione di oggi dell’associazione lungi dallo sciogliere i dubbi ha semmai confermato quelle che paiono essere le ragioni recondite dell’operazione. Un sindaco che ha voluto anteporre l’efficienza amministrativa al governo “politico” della comunità, indossando la veste di super direttore generale del Comune, che mostra scarsa empatia con la città e fatica a interpretare gli umori e le passioni, ritiene che solo imprimendo una sterzata “tecnocratica” possa essere esaltata la propria azione. Un po’ come tre decenni fa, sulle macerie del commissariamento, si insediò la giunta dei professori, arrivata con la legittimazione di una “benecrazia” delle professioni e degli affari.

Ora come allora la sfida è “epocale”, il passaggio è “storico”, il bisogno è “impellente”. Le parole d’ordine sono grossomodo le stesse: la rigenerazione urbana, una nuova strategia per il futuro e, il must, il ricambio della classe dirigente. Siamo sempre a un bivio, solo che ci ostiniamo a prendere la strada sbagliata. Se Alleanza per Torino è “solo” un think-tank, un incubatore di idee e nuove energie – come affermano alcuni dei suoi componenti – è tardivo nei tempi e sbagliato nell’insegna scelta. Se, invece, è un’operazione politica in vista delle urne del 2027 è prematura e confusa. Detto con grande rispetto, davvero Lo Russo e Valle pensano di allargare il consenso imbarcando un po’ di fighettume e un paio di civil servant a partita Iva, che magari manco li votano? Emblematico, in tal senso, il caso del commercialista Luigi Tealdi, ex consigliere comunale di Forza Italia, marito dell’ex assessore dei Moderati nella giunta di Piero Fassino, Giuliana Tedesco (oggi staffista dell’assessora di Lo Russo Gabriella Nardelli), fino a poco tempo fa supporter del leghista Fabrizio Ricca. Una passione civile pari almeno all’elenco degli incarichi. E che dire, invece, di quel “garibaldino” che confessa in camera caritatis di provare persino “un po’ di schifo” verso il sindaco e di essere sconfortato dalla “modestia” dell’amministrazione cittadina?