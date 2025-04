Con armi in auto a Torino, arrestati quattro uomini

Viaggiavano armati con una pistola rubata, un coltello e uno sfollagente telescopico: quattro cittadini romeni di 23, 34 e 37 anni (due) sono stati arrestati a Torino con l'accusa di concorso in detenzione abusiva di armi. I quattro sono stati inoltre denunciati per ricettazione e porto di armi od oggetti atti a offendere. I carabinieri del Nucleo Radiomobile li hanno fermati in via Curtatone, dopo aver notato manovre sospette del conducente dell'auto su cui viaggiavano, in corso Moncalieri, zona della pre-collina torinese già teatro di recenti furti e rapine in villa. Durante la perquisizione del veicolo sono stati trovati una pistola Beretta calibro 6,35 con caricatore con sei proiettili inseriti, un coltello a serramanico e un manganello telescopico. L'arma da fuoco è risultata rubata nella provincia di Biella. Visto che i quattro non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili né sulla loro presenza in zona né sul possesso delle armi, su disposizione del pubblico ministero di turno sono stati arrestati e trasferiti nel carcere Lorusso e Cutugno.