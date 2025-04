SANITÀ

Mancano migliaia di infermieri, assunzioni col contagocce

In Piemonte coperta meno della metà dei posti previsti nel piano della Regione. Situazione pesantemente critica in gran parte delle aziende sanitarie. L'allarme di Nursind: "Siamo sotto organico". Con quali risorse funzioneranno gli ospedali di comunità? - TABELLA

Negli ospedali del Piemonte le assunzioni non coprono neppure la metà del numero di infermieri che avrebbero dovuto essere assunti, oltre a quelli necessari per rispettare il turn over. A denunciarlo è il sindacato Nursind che, rimarcando come “la carenza di personale infermieristico è quantificabile in migliaia di unità nella nostra regione come più volte abbiamo sottolineato”, concentra l’attenzione sulle singole aziende sanitarie, dove “si evidenziano gravi criticità che in prospettiva non potranno che peggiorare in tutte le aziende anche in virtù della curva pensionistica in rapporto alle esigue nuove entrate”.

Se il dato complessivo regionale attesta che a fronte di 674 unità di personale infermieristico il cui ingresso in servizio era previsto dal piano straordinario di assunzioni concordato il 30 giugno 2023, a fine dello scorso anno se ne contavano solo 279. Per giunta la maggior parte di essi concentrati in pochissime aziende. Nel dettaglio, dalla rilevazione di Nursind si evince che ben 8 aziende sanitarie su 18 fanno segnare un grave segno meno. “Non solo non hanno assunto nuove risorse – osserva il segretario regionale del sindacato Francesco Coppolella – ma non hanno neanche garantito il turn over e sono in progressiva e preoccupante perdita di infermieri come confermato dal raffronto dell’ultimo trimestre 2024 che certifica ulteriori consistenti perdite nella maggior parte di esse”.

Situazione per Asl

L’analisi di Nursind registra situazioni di estrema gravità, con punte di -53 nell’Asl Cuneo 1 e -73 nell’Asl di Alessandria. Quattro aziende sanitarie regionali sono ben al di sotto delle assunzioni previste oltre il turn over e anche in questo caso il dato dell’ultimo trimestre evidenzia preoccupanti arretramenti in due di esse, come Asl To5 e l’azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano. I numeri riferiti sempre allo scorso 31 dicembre, dicono che l’Asl To 4 e l’Asl Asti, hanno registrato di misura il limite minimo di assunzioni previste, oltre il turn over ma comunque dentro la dotazione organica e non extra tetto. Solo tre le aziende che hanno superato questo limite, ovvero il Mauriziano, l’Asl Città di Torino e l’Asl To3, in queste ultime due si nota un miglioramento.

Appello alla Regione

“Di fronte a questi dati sono tante le considerazioni e le analisi che si possono fare e di conseguenza azioni da mettere in campo, ed è per questo – sostiene Coppolella – che ancora una volta sollecitiamo la Regione ad un confronto generale e più specifico con le singole aziende sulla questione infermieristica. In generale possiamo dire che le migliaia di candidati che partecipano ai concorsi non si traducono in un incremento di personale nelle aziende. A tale proposito è intuibile che le nuove risorse probabilmente sono in numero limitato e che quelle che ci sono non sono state neanche esaurite”. Dal sindacato anche l’allarme per le dimissioni precoci e per “l’utilizzo improprio delle risorse infermieristiche e dei differenti modelli organizzativi che trovano variegate forme in tutta la regione e che determinano certamente ulteriori criticità. Ancora una volta le aziende si muovono ognuna per conto suo senza una visione comune”. Uno scenario che si mostra ancor più allarmante in vista dell’entrata in funzione delle strutture previste dal Pnrr. “Non abbiamo contezza – sostiene Nursind – su come le case e gli ospedali di comunità potranno essere dotate di personale”.