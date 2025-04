BasicNet, nel trimestre fatturato gruppo in calo a 98,3 milioni

Basicnet - società che controlla, tra gli altri, i marchi Robe di Kappa, Superga, K-Way e Sebago - ha chiuso il primo trimestre con un fatturato consolidato pari a 98,3 milioni di euro (-3,3% rispetto al 31 marzo 2024), che include: royalties dai licenziatari commerciali e produttivi pari a 16,1 milioni (+23,9%) e vendite dirette pari a 81,9 milioni (-7,1%). Le vendite aggregate dei prodotti con i marchi del gruppo nel mondo sono pari a 268,8 milioni di euro (+2,9%): vendite dei licenziatari commerciali e dirette di 203,2 milioni di euro (+2,6%) e vendite dei licenziatari produttivi di 65,6 milioni di euro (+4%). Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette registrano una crescita del 4,6% in Europa, del 3,3% in Asia e Oceania, del 7% in Medio Oriente e Africa, mentre le Americhe registrano un rallentamento del 27,7%. L'accordo per l'ingresso di Permira nel capitale di K-way al 40% ha avuto un impatto rilevante sul patrimonio netto consolidato e sulla posizione finanziaria netta consolidata, che hanno beneficiato di un incremento di 169,9 milioni di euro. La plusvalenza derivante dalla vendita, provvisoriamente pari a 141,5 milioni di Euro, è rilevabile esclusivamente nel bilancio separato di BasicNet. L'ebitda è pari a 12,7 milioni di euro (+2,2%), l'ebit a 7,5 milioni (-7,5%). La posizione finanziaria netta verso banche, inclusiva degli effetti della vendita della partecipazione in K-Way, è positiva per 64,0 milioni (-90,8 milioni al 31 dicembre 2024), la posizione finanziaria netta è positiva a 7,2 milioni (-142,0 milioni del 31 dicembre).