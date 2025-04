FINANZA & POTERI

Sant'Intesa incorona Carlo V. Messina tra risiko e potere

Incassato oggi il quinto mandato, per il banchiere romano è arrivato il momento di decidere se e come entrare nella partita del riassetto. Studia le mosse del rivale Orcel e intensifica rapporti con la politica. Gros-Pietro gli tiene in caldo la poltrona di presidente

Mentre il risiko bancario impazza, Intesa Sanpaolo si occupa di mettere ordine nel cortile di casa. L’assemblea degli azionisti ha eletto il nuovo cda, riconfermando quasi in blocco della squadra. La maggioranza dei voti (57,3% del capitale presente) è andata alla lista presentata dalle Fondazioni azioniste, che ha confermato tra gli altri il presidente Gian Maria Gros-Pietro e l’ad Carlo Messina. Alla lista di Assogestioni è andato il sostegno del 42,4% del capitale presente.

Il board sarà quindi composto, oltre che da Gros-Pietro e Messina, da Paola Tagliavini, docente dell’università Bocconi, prima vicepresidente donna, Maria Angela Zappia, Franco Ceruti, Paolo Maria Vittorio Grandi, Luciano Nebbia, Liana Logiurato, Pietro Previtali, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Fabrizio Mosca, Mariella Tagliabue, Maura Campra (componenti della lista di maggioranza) e, per la minoranza, da Anna Gatti, Guido Celona, Mariarosaria Taddeo, Roberto Franchini e Riccardo Secondo Carlo Motta. Gli azionisti hanno quindi eletto (con il voto del 99,78% del capitale presente) Gros-Pietro presidente e Tagliavini vicepresidente. Ha partecipato all’assemblea il 61,04% del capitale. I soci hanno inoltre approvato gli altri punti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio (con il “sì” del 99,33% del capitale presente), le politiche di remunerazione (69,67% per il 2025 e 86,81% per i compensi corrisposti nel 2024) e il buyback (99,39%).

E così Carlo Magno, al secolo Carlo Messina, viene incoronato per la quinta volta alla guida del gruppo, confermando la sua leadership indiscussa anche nei confronti della platea degli azionisti. Un quinto mandato che non soltanto lo consacra come il più longevo banchiere del Paese (è sulla tolda di comando dal 2013) ma gli conferisce pieni poteri nel determinare il futuro del gruppo. Futuro che, nei suoi piani, lo vede ancora consigliere delegato e Ceo per un triennio, periodo nel quale ridisegnerà assetti e catena di comando, per poi assegnarsi il ruolo di presidente operativo a partire dal 2027, quando verosimilmente Gian Maria Gros-Pietro, compiuti 85 anni e dopo quasi un ventennio al vertice dell’istituto, andrà in pensione.

Quello che ora tutti si chiedono, a partire dal mercato e dagli analisti, è se in questi tre anni Messina batterà un colpo nel risiko bancario. Finora Ca’ de Sass si è tenuta fuori dai giochi, forte del suo ruolo di prima potenza in Italia con una quota di mercato del 21% che complica eventuali piani di M&A a causa dei vincoli antitrust, ma le manovre in atto nel panorama del credito nazionale non possono certo lasciare indifferente il banchiere romano. Gli ultimi colpi di scena, con la partita Generali più che mai aperta con Mediobanca intenzionata a lasciare il suo 13,1% per virare su Banca Generali e il rivale storico Andrea Orcel entrato nel Leone con una quota non indifferente potrebbe far ricredere Messina che in tempi non sospetti (2017) tentò invano la scalata al Leone di Trieste.