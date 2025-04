M5s contro nuova linea dell'inceneritore

Un "chiaro e netto no" alla nuova linea di incenerimento al termovalorizzatore del Gerbido: è la posizione assunta dal Movimento 5sStelle che ieri sera si è riunito a Beinasco per un approfondimento sul tema, dopo che la giunta Cirio e l'amministrazione Lo Russo hanno confermato di voler potenziare l'inceneritore. "Durante la serata, da una dettagliata analisi dei dati tecnici in nostro possesso - dicono la capogruppo pentastellata Sarah Disabato e il consigliere Alberto Unia - è emerso chiaramente come non esista alcuna reale necessità di dare vita a questo progetto, ma solo una mancanza di volontà nell'investire sulla differenziata, sul riciclo, sul riuso, sulle fonti rinnovabili. Il Movimento 5 Stelle conferma la sua profonda contrarietà a soluzioni impattanti sull'ambiente, sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini, soluzioni che comporterebbero un esborso economico di centinaia di milioni di euro". "Siamo convinti - aggiungono - della necessità di investire maggiormente sulla raccolta differenziata - sia per quanto riguarda il servizio stesso sia per quanto riguarda l'attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza - sulla riduzione dei rifiuti prodotti, sulle pratiche di riciclo e riuso. Un lavoro che va svolto assieme ai territori, con progetti validi e concreti da strutturare e condividere con amministratori locali, associazioni, comitati e cittadini".