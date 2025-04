La lezione di Carniti

In questi giorni si celebra la Giornata mondiale della Sicurezza, quindi quale migliore cornice del Museo “A come Ambiente” per presentare, nei giorni scorsi, il libro di Salvatore VentoCarniti e Berlinguer, due sinistre a confronto, organizzato dalla nascente Fondazione Pierre Carniti, la Fondazione Nocentini e la Fim-Cisl.

Un libro molto analitico, documentato, storico ma può essere anche un romanzo in cui riconoscersi e di emozioni di ritorno per chi ha vissuto gli anni ‘80 che fecero da sfondo all’accordo sulla scala mobile del 1984, preceduto dal lodo Scotti e geograficamente compresi nel triangolo industriale di Torino, Milano e Genova. Tutto questo preceduto dall’omicidio, da parte delle brigate rosse, di Guido Rossa, operaio Ansaldo, dirigente Pci e della Fiom che denunciò le infiltrazioni terroristiche in Ansaldo.

Intanto bisogna dire che è importante che il mondo cislino dopo tante Fondazioni ne crei una dedicata a Pierre Carniti, il fulcro centrale di un’anima Cisl, derivante dai metalmeccanici in primis, che ha ispirato e indirizzato molto del modello sindacale italiano. Dalla gestione Carniti nasce la contrattazione aziendale, ovvero il secondo livello contrattuale. Si articola lo spirito confederale, rappresentare una parte di società (pensionati e lavoratori dipendenti) nel rispetto e tutela di tutte le articolazioni sociali. Nasce lo spirito di solidarietà con i futuri contratti di solidarietà e la richiesta delle 35 ore. Lavorare meno, lavorare tutti è un’invenzione e slogan tutto cislino.

Però tutto ciò non nasce in uno spirito unitario è già in corso lo scontro tra le due sinistre, quella sindacale rappresentata dalla Cisl e dall’altra il Pci e la Cgil come cinghia di trasmissione. La Cisl pensa a un sindacato autonomo dai partiti, interlocutore delle forze sociali e del governo. Il Pci ritiene, a sua volta, di essere il depositario della rappresentanza del mondo del lavoro attraverso il partito e la Cgil come braccio operativo nelle fabbriche.

L’accordo del 22 gennaio 1983, denominato lodo Scotti dall’allora ministro del Lavoro, fu il primo passo del sindacato confederale di allargamento e consolidamento del suo ruolo, oltre a contenere l’inflazione, dopo il biennio del ‘68-’69 e preludio, però alla rottura con il Pci e i comunisti della Cgil dell’accordo sulla scala mobile del febbraio del 1984. Cito Salvatore Vento: “Era fuori dall’orizzonte culturale di Berlinguer, come esplicitato subito dopo, nella relazione al XVI congresso, che un sindacato potesse concludere accordi sulla politica economica con un governo di cui non faceva parte il suo stesso partito”.

Tutto ciò si confermò nella notte di San Valentino del 1984 quando Luciano Lama, grande figura del sindacalismo italiano, con sofferenza, non firmò, a nome dei comunisti della Cgil l’accordo che riduceva l’inflazione. Inflazione che in quegli anni correva a doppia cifra e si introducevano le premesse per definire nel biennio 1992-93 il concetto di inflazione programmata. Per quegli accordi che si opponevano alla strategia delle brigate rosse fu ferito il giuslavorista Gino Giugni e nel marzo 1985 fu assassinato Ezio Tarantelli. Sia il Pci che le organizzazioni sindacali vissero un periodo veramente difficile, in cui, con gli omicidi, le Brigate Rosse cercavano di trovare legittimazione nelle fabbriche. Tra le molte iniziative per sconfiggere l’azione delle brigate rosse vi fu il questionario antiterrorismo del 1979 a Torino di cui il Pci torinese fu protagonista.

Berlinguer voleva che il ruolo sindacale si concentrasse e riducesse all’ambito della fabbrica mentre Carniti, nell’idea di autonomia sindacale voleva un sindacato confederale protagonista non solo con le controparti imprenditoriali ma soggetto politico, non partitico e quindi interlocutore anche del governo. Questa visione prevedeva che definiti accordi triangolari e quindi con il consenso sociale ampio venisse recepito dal Parlamento e questo significava bloccare l’azione di opposizione parlamentare del Pcisulle materie concordate. Paradossalmente l’opposto di oggi dove sia la Cgil che la Cisl, senza accordi sociali ampi ma con iniziative unilaterali presentano proposte di legge in Parlamento a cui la Cgil aggiunge pure l’obsoleta e irreale vagonata di referendum sul jobs act. Questa via istituzionale che non ha supporto e sostegno ampio nelle varie rappresentanze sociali è oggetto, come sta accadendo per la proposta Cisl sulla Legge sulla Partecipazione, di stravolgimenti parlamentari. Usare lo stesso strumento istituzionale, il Parlamento, e non definire una strategia comune essendo infatti la proposta di Legge sulla rappresentanza (Cgil) e quella sulla partecipazione (Cisl) con denominatori comuni e complementari denota quanto sia parziale la strategia attuale.

Mentre per Carniti, sindacalista la cui mission unitaria era vista, all’epoca, con sospetto anche in casa Cisl, la rottura di San Valentino fu una ferita che non si rimarginò mai, tant’è che i suoi ultimi scritti furono molto improntati al richiamo dell’unità sindacale. Oggi si raccolgono invece, rispetto a quel periodo, le sirene dei campi politici opposti per esercitare la propria azione sindacale. In questo quadro, ogni obiettivo e proposta, non supportata da un vasto consenso sociale come allora era la concertazione trilaterale è destinata a essere stritolata dagli interessi degli schieramenti partitici. Ecco il primato del bipolarismo sui soggetti sociali.

Cosa c’era in comune però tra Carniti e Berlinguer? Un forte senso etico e morale quasi ascetico che fu di grande insegnamento per generazioni di sindacalisti cislini e non solo e dirigenti del Pci anche nelle sue molteplici trasfigurazioni. Poi qualcuno ha smarrito la strada.

Inoltre, tra Carniti e Lama ma anche Benvenuto non c’era solo il rispetto reciproco come persona, oggi venuto meno in alcuni casi, e come dirigenti. Suggerisco anche la lettura del libro di Bruno Chiavazzo che intervista Giorgio Benvenuto dal titolo Il sindacalista e la storia. Un libro che fa il paio con quello di Salvatore Vento dove si scopre che insieme a grandi battaglie unitarie e anche grandi scontri e rotture era possibile l’amicizia. Amicizia surrogata da forti idee e proposte innovative mentre invece quando rimane il vuoto delle idee, le “amicizie” diventano di convenienza; senza idee spuntano solo più le cordate per occupare posti ma il sindacato è un’altra cosa. Come ci ha insegnato Carniti occorre studiare la nostra storia senza nostalgia perché conoscerla serve per preparare un futuro migliore per il mondo del lavoro e ciò che lo circonda.