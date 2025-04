Fratelli coltelli

Dicono che… in Fratelli d’Italia si stia allungando la lista di pretendenti alla successione di Alberto Cirio. Tra i meloniani non è più un mistero, ad esempio, la crescente insofferenza che l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, pare provi verso l’ingombrante e ipercinetico presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino. Non sembrano essere casuali ma frutto di un vero e proprio diktat le assenze di Gilardino alla presentazione del robot chirurgico del Rotary a Vercelli lo scorso mese, così come l'ultima presentazione della casa di comunità a Trino vercellese. Riboldi non vorrebbe sulla sua strada, colui che ormai si è autocandidato governatore, proprio in contrapposizione allo stesso assessore e ad altri big di Fratelli d’Italia, rivendicando il suo ruolo centrale in Anci Piemonte.