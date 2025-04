Sole e massime di 30 gradi fino a sabato

Sole e massime di 30°C fino a sabato. Il ponte del 1° maggio ci regala un anticipo d'estate. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando che la colonnina di mercurio salirà di 8°C oltre media del periodo in alcune zone delle Alpi, in Sardegna e sul versante tirrenico. Merito dell'anticiclone africano che si sta spostando verso nord. "Fino a sabato - afferma - su tutta l'Italia, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici". Domenica è previsto un graduale peggioramento dal pomeriggio sulle regioni settentrionali con lo scoppio di qualche temporale forte con grandine, specie sui settori alpini e prealpini. Da lunedì la bolla africana sarà un ricordo. Le temperature massime raggiungeranno nei prossimi giorni i 30°C anche in Pianura Padana, mentre nel weekend potremo toccare i 33-34°C in Sardegna. La temperatura all'alba, invece, oscillerà mediamente in pianura tra i 10 e i 15°C. Nel dettaglio - Mercoledì 30. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: bel tempo prevalente. - Giovedì 1. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo in aumento. - Venerdì 2. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo in aumento. Tendenza: anticiclone africano con cielo sereno e temperature ancora in lieve aumento, oltre i 30°C. Temporali al Nord da domenica e calo termico ovunque da lunedì.