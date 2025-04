Finanza Vercelli, scoperti lavoratori in nero e irregolari

Sette lavoratori in nero, e altri tre assunti irregolarmente, sono stati scoperti dalla guardia di finanza di Vercelli in poco meno di due mesi. È il bilancio di una serie di controlli effettuati dal comando provinciale delle fiamme gialle con il gruppo di Vercelli e la tenenza di Borgosesia, comunicato alla vigilia del 1 maggio, festa dei lavoratori. I sette lavoratori in nero sono stati sorpresi in due ristoranti senza che il loro rapporto di dipendenza fosse stato preventivamente denunciato dal datore di lavoro al centro per l'impiego. Allo stesso modo i sette assunti irregolari sono stati scoperti nei settori della ristorazione, commercio e manifattura. Gli stipendi ai lavoratori, è emerso dai controlli, venivano pagati in denaro contante anziché con mezzi rintracciabili, come previsto dalle norme. Quattro i datori di lavoro segnalati alle autorità, per i quali sono stati avviati controlli di natura fiscale.