Gioventù nazionale Torino, corso Unione Sovietica diventa Ramelli

"In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975, sotto casa a Milano, a colpi di chiave inglese, da membri di Avanguardia operaia, Gioventù nazionale Torino sezione D'Annunzio sceglie di onorarne la memoria ribattezzando simbolicamente corso Unione Sovietica in corso Sergio Ramelli". è quanto si legge in una nota di Gioventù nazionale Torino sezione D'Annunzio. "Con questo gesto dal carattere simbolico intendiamo onorare la memoria di un giovane italiano brutalmente assassinato nel 1975 per le proprie idee, vittima dell'odio ideologico che ha insanguinato gli anni di piombo" dichiarano i portavoce. "La scelta di corso Unione Sovietica - precisano - non è casuale. Riteniamo inaccettabile che una delle principali arterie della nostra città porti ancora il nome di un regime responsabile di milioni di morti e repressioni. È tempo che Torino compia un atto di verità storica e morale, rimuovendo ogni residuo di celebrazione di un passato di morte e violenza. Con questa iniziativa - concludono - intendiamo lanciare un messaggio chiaro: la memoria non può essere selettiva e la toponomastica cittadina deve riflettere valori di libertà, giustizia e rispetto per le vittime di ogni forma di violenza politica. Invitiamo l'amministrazione comunale ad avviare un percorso di revisione della toponomastica, coinvolgendo storici, cittadini e associazioni, per restituire dignità a chi ha pagato con la vita la propria fede politica e per rimuovere ogni omaggio a un regime che per anni seminò oppressione e miseria".