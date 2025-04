1 maggio: Rasero, "si celebri il valore autentico del lavoro"

"A tutte le lavoratrici e i lavoratori dell'Astigiano rivolgo un sincero augurio per un 1 maggio che celebri il valore autentico del lavoro, fondamento della nostra comunità e leva di crescita per il territorio". A dirlo è il presidente della Provincia di Asti, Maurizio Rasero, in vista della Festa dei lavoratori. "Gli infortuni sul lavoro, nel nostro Paese e anche a livello locale, restano una ferita aperta. Ogni istituzione è chiamata a un impegno costante e condiviso per garantire sicurezza in ogni ambito, dai cantieri all'agricoltura, dall'industria all'artigianato. Solo insieme - conclude - possiamo costruire un futuro più giusto, sicuro e dignitoso per famiglie, lavoratori e cittadini".