Università Torino, utile di 6,5 milioni nel 2024

Il Consiglio d'amministrazione dell'Università di Torino ha approvato all'unanimità il bilancio unico di ateneo 2024 con un utile di esercizio pari a 6.579.172 euro. "È la dimostrazione - sottolinea il rettore, Stefano Geuna - che la situazione economica di UniTo gode di ottima salute, anche grazie allo sguardo di prospettiva tenuto durante tutti gli anni di questo mandato Rettorale. Abbiamo chiuso questo anno economico potendo prontamente scongelare i fondi per la ricerca locale e per i servizi bibliotecari". Il bilancio consente la completa restituzione ai dipartimenti dei fondi Rilo (Ricerca locale) che erano stati temporaneamente congelati nel bilancio di previsione 2025, il ripristino dei fondi per le biblioteche che serviranno a coprire tutte le esigenze segnalate dal sistema bibliotecario di Ateneo e il completamento degli accantonamenti necessari per adempiere alla sentenza del Consiglio di Stato 3237/2024 del 09/04/2024, che prevede il rimborso delle quote eccedenti di contribuzione versate nell'anno solare 2018.