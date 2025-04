Turismo Torino, cresce del 18% il valore della produzione

"Turismo Torino e Provincia ha registrato nel 2024 un incremento del 18% del valore di produzione e ha realizzato il più ricco piano di attività della propria lunga storia, impreziosito dallo straordinario riconoscimento di Torino Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025". Lo ha sottolineato il presidente Maurizio Vitale durante l'assemblea dei soci - 77 tra pubblici e privati - che ha approvato il bilancio consuntivo e il piano attività 2024. Vitale ha ringraziato i soci "per la rinnovata fiducia e per gli investimenti che hanno accompagnato Torino e il Piemonte al conseguimento di risultati turistici senza precedenti". Nel corso dell'assemblea è stato fatto il punto sugli eventi come le Atp Finals e Cioccolatò, ma anche il progetto Outdoor Active attivo dal 2022 sul territorio dell'Alta Val Susa, i progetti l progetti, Vie Storiche di Montagna, Via Francigena for All, Up Slow Tour e Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese. Sul fronte congressuale sono stati acquisiti 15 eventi che genereranno una ricaduta economica stimata a 11.140.000 euro. Tra le attività strategiche portate avanti dall'ente la collaborazione con Sestrieres e Colomion per la promozione del territorio montano attraverso educational e press trip e con la partecipazione a importanti appuntamenti dedicati al prodotto neve (London Snow Show, workshop Listex, fiera Wtm a Londra); le attività di accoglienza degli uffici del turismo che hanno registrato oltre 310.000 contatti, evaso 720.000 richieste di informazione e gestito oltre 20.000 telefonate tramite il Contact Centre; le azioni di media relations che hanno portato all'organizzazione di press tour dall'Italia e dall'estero (con il coinvolgimento di circa 50 giornalisti). E' proseguito il processo di innovazione digitale con la nuova piattaforma www.turismotorino.org]www.turismotorino.org, completamente rinnovata nella grafica e nella fruibilità dei contenuti per i diversi target turistici.