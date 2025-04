Riboldi, entro l'estate il nuovo Piano sociosanitario

"Il nuovo Piano sociosanitario sarà pronto prima dell'estate": lo ha annunciato in Commissione Sanità, presieduta da Luigi Icardi, l'assessore alla Sanità Federico Riboldi. L'assessore ha presentato alla Commissione un primo documento di lavoro che deriva anche dagli studi commissionati dalla giunta a soggetti esterni come Università Bocconi, Csi, Ires e Agm. "Il nuovo Piano - ha sottolineato Riboldi - servirà da linea guida per i prossimi 20 anni. L'ultima riscrittura integrale risale infatti all'assessore Antonio D'Ambrosio negli anni '90, quindi abbiamo deciso di assumerci questa responsabilità, perché riteniamo il cambiamento dei tempi e le innovazioni che stiamo apportando così profondi da meritare un piano d'azione completamente rinnovato. Questo è un atto di coraggio da parte del nostro governo regionale e da parte della maggioranza, che apporterà cambiamenti importanti nel rapporto tra sanità e sociale, ospedali e territorio, regolamentazione dei rapporti della sanità territoriale e del welfare all'interno delle Asl, rapporti con gli erogatori e i consorzi". I consiglieri di opposizione che sono intervenuti - Alice Ravinale (Avs), Monica Canalis, Daniele Valle, Mimmo Rossi, Domenico Ravetti, Gianna Pentenero (Pd), Sarah Disabato e Alberto Unia (M5s) - hanno chiesto chiarimenti sui contenuti del Piano, sullo studio della Bocconi che ne costituisce la base di partenza, e sui tempi per la stesura definitiva, la discussione e l'approvazione del documento. "In realtà - hanno sostenuto - il Piano non c'è ancora: nonostante i numerosi annunci, queste sono soltanto parole fumose, slide senza nulla di concreto". "Quello presentato - ha replicato Icardi - è un documento propedeutico con i principi generali. Ora i consiglieri leggeranno questa prima sintesi e avranno anche gli studi preparatori, potendo porre all'attenzione tutte le integrazioni dovute".