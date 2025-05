Primo Maggio, corteo a Torino partito da piazza Vittorio

È partito da piazza Vittorio Veneto il corteo del Primo Maggio a Torino. Come da tradizione il percorso attraversa via Po, ma quest'anno non si concluderà in piazza San Carlo: a causa di lavori in corso in via Roma, l'arrivo è previsto in piazza Solferino. "Uniti per un lavoro sicuro" è lo slogan scelto per l'edizione di quest'anno. In testa sfilano le istituzioni, tra cui il sindaco Stefano Lo Russo. Seguono le sigle sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil, Anpi, partiti e infine lo spezzone dell'opposizione sociale, con i Pro Palestina, centri sociali, antagonisti, No Tav e collettivi studenteschi. Lo spezzone antagonista è aperto da uno striscione con scritto: "Stop al riarmo uniamoci contro chi ci vuole in guerra". Dal palco allestito in piazza Solferino interverrà Federico Bellono, segretario generale della Cgil Torino, in rappresentanza di tutti i sindacati confederali. Con lui prenderanno la parola Chiara Dezzani della Gioventù Operaia Cristiana, Arcangela Di Rella, delegata Fim Cisl alla Hanon System, Gian Livio Lembo, Rsu Uil Fpl Asl To4, e Maurizio Bellofatto, minatore della Fillea Cgil.