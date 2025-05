Filippone (Cisl Torino), "sicurezza sul lavoro, serve patto"

"Questo primo maggio vede al centro i temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche quello dei salari e delle retribuzioni come giustamente richiamato di recente anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nonostante tutto quello che è successo in questi anni nel nostro territorio, in Piemonte e nel Paese ci sono ancora troppi morti sul lavoro". Così il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Giuseppe Filippone, nella giornata del Primo Maggio a Torino. "Dall'inizio dell'anno in regione sono morte sul lavoro e in itinere 13 persone, di cui 7 nella sola provincia di Torino. Per questo serve un 'Patto della Responsabilità' tra tutti i soggetti coinvolti (sindacati, imprenditori, istituzioni) e più investimenti per rilanciare la prevenzione, la formazione e il controllo nei luoghi di lavoro", dice Filippone.