Cortese (Uil Piemonte), morti sul lavoro in crescita del 16%

"Oggi migliaia di persone sono scese in piazza per la Festa del lavoro che, quest'anno, è dedicata al tema della salute e sicurezza. Ricordiamo che, in Italia, ci sono oltre 1000 morti sul lavoro all'anno e nei primi due mesi del 2025 c'è stata una crescita del 16%. Bisogna investire in prevenzione e in informazione, ma occorre anche rafforzare il personale ispettivo, considerando che solo un'azienda su venti viene ispezionata e, nell'80% dei casi, emergono irregolarità". Così il Segretario Generale della Uil Torino e Piemonte, Gianni Cortese, per il primo maggio. "I problemi relativi alla sicurezza si affiancano a quelli dell'occupazione, sempre meno tutelata, più povera e precaria. Il tema del salario è diventato drammatico perché l'Italia nell'arco di 30 anni ha perso addirittura il 3% di potere d'acquisto, a fronte di una crescita dei salari del 30% negli altri Paesi", conclude Cortese.