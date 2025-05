Lo Russo, sicurezza non è un costo ma un diritto

"Torino ha scolpito la propria identità nel lavoro. È una città forgiata dal sudore delle fabbriche, dalla creatività dei laboratori, dalla forza dei servizi. Ma questa città, come la conosciamo, non sarebbe mai esistita senza l'immigrazione. I miei nonni sono arrivati a Torino dal Sud, come tanti altri. Sono arrivati per lavorare, per cercare una speranza di vita migliore in un Paese, in una città che si stava rialzando dalla tragedia della guerra". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo dal palco del Primo Maggio allestito in piazza Solferino. "Torino ha accolto persone da ogni parte d'Italia e del mondo: le ha integrate, le ha rese parte della sua storia - ha continuato il sindaco - L'immigrazione non è una minaccia: è stata ed è una risorsa. Senza di essa, Torino non sarebbe Torino". Poi Lo Russo ha sottolineato che "la sicurezza non è un costo: è un diritto ma anche un investimento sul futuro. Occorre un patto nuovo e forte tra amministrazioni, imprese, sindacati, enti di controllo e legislatori: nessuno escluso, ognuno con la propria responsabilità. È tempo di responsabilità collettiva". "Perché se il lavoro è dignità, come diciamo da sempre, allora non può essere un luogo di rischio, precarietà, solitudine", ha concluso Lo Russo.