Primo Maggio: 2 mln di italiani saranno al lavoro

Più di 1,8 milioni di italiani oggi non abbasseranno la saracinesca, non lasceranno i reparti, non interromperanno i turni. Secondo le stime dello Studio di consulenza del lavoro Susini Group, in particolare nel comparto Sanità e assistenza circa 550.000 lavoratori, tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale di emergenza, saranno al lavoro per garantire cure e interventi salvavita. Quanto al Turismo, accoglienza e ristorazione, oltre 400.000 addetti garantiranno servizi in hotel, ristoranti, bar e strutture ricettive in tutta Italia, alimentando un settore vitale anche sul piano economico. Nel commercio e GDO, circa 280.000 lavoratori manterranno aperti supermercati, negozi alimentari e catene della grande distribuzione, rispondendo alle esigenze quotidiane dei cittadini. Nei Trasporti e logistica 250.000 operatori tra autisti, macchinisti, addetti aeroportuali e corrieri garantiranno la mobilità di merci e persone in ogni angolo del Paese. "Questi lavoratori rappresentano solo una frazione dei 24,3 milioni di occupati in Italia (dato di febbraio 2025), ma svolgono un ruolo strategico. Tuttavia, dietro i numeri c'è la realtà di milioni di persone che contribuiscono ogni giorno - anche nei giorni festivi - alla tenuta dell'economia nazionale. Il 1 maggio dovrebbe essere anche un momento di riconoscimento concreto per questi professionisti che non si fermano mai, continuando a svolgere il loro lavoro e servizio per il bene del Paese e di tutti noi. Se è vero che 'il lavoro nobilita l'uomo', allora è doveroso che il Paese nobiliti chi lavora anche mentre tutti gli altri festeggiano" dichiara Sandro Susini, alla guida dello studio di consulenza del lavoro.