Bellono (Cgil Torino), la sicurezza sul lavoro una chimera

"La prevenzione è una chimera spesso chiacchiera da convegno, slogan buono per ogni dramma che si ripropone. Mancano i controlli, Ispettorati e Spresal sono sotto organico, l'improbabilità di ispezioni se non ogni vent'anni producono impunità E questo governo appare particolarmente assente su tutta la linea. Salvo le promesse alla vigilia di ogni Primo Maggio". Così Federico Bellono, segretario generale Cgil Torino, nel sul intervento a nome di Cgil, Cisl e Uil sul palco del Primo Maggio. Bellono ha sottolineato che "i lavoratori sono per la pace". "Qualcuno stupidamente pensa che il riarmo possa rappresentare un'opportunità, un'alternativa, che la guerra in fondo è anche un'occasione di business", ha detto. "Dall'Ucraina alla Palestina la guerra porta solo morte e distruzione". "Torino attraversa una delle crisi industriali più profonde degli ultimi decenni, un dramma sociale a cui non si può rispondere con misure autoritarie come il decreto sicurezza, una crisi che ha provocato l'esplosione della cassa integrazione, la messa in discussione di una delle filiere più importanti come quella dell' automotive, non compensata dalla tenuta di altri settori pur importanti come quello aerospaziale", ha affermato Bellono.