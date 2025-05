Primo Maggio: Montaruli (FdI), a Torino spettacolo contro lavoratori

"A Torino sta andando in scena l'ennesimo spettacolo della vergogna che vanifica le istanze dei lavoratori per lasciare spazio alla polemica prevenuta e ideologica. Tra bandiere bruciate, manichini contro Giorgia Meloni e addirittura Bruno Vespa, megafoni a chi conosciamo solo per le violenze di piazza, c'è chi è sceso in piazza contro i lavoratori continuando a costellare la nostra città di episodi negativi e vergognosi. I risultati del governo e il lavoro che svolge, ancora ieri raddoppiando le risorse dedicate alla sicurezza, sono un fatto ancora più evidente a fronte di chi non sa che cantare la solita cantilena priva di contenuti ma ricca di gesti intolleranti e intollerabili, soprattutto in una città che dovrebbe battersi all'unisono per difendere la propria occupazione anziché essere oscurata dai soliti senza arte né parte. Nella giornata di oggi meritano di avere ascolto le istanze di lavora davvero non certo di chi non perde occasione di cercare una propria visibilità". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.